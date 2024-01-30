Грузовик на полном ходу подмял легковушку в Подмосковье В Подмосковье грузовик наехал на автомобиль, один человек погиб

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Грузовой автомобиль выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковым автомобилем в пригороде Одинцово под Москвой на 46-м километре трассы М-1 «Беларусь», сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области. В результате происшествия мужчина, находившийся за рулем легковой машины, погиб на месте.

Водитель, управляя грузовым автомобилем марки MAN, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с легковой автомашиной марки Toyota, — заявили в ведомстве.

Водитель легкового автомобиля скончался на месте, в то время как его пассажира, женщину, госпитализировали в тяжелом состоянии. На данный момент сотрудники ГИБДД проводят расследование и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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