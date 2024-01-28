Фура врезалась в стоящие на светофоре автомобили в Москве Автомобиль загорелся после ДТП с фурой на севере Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Ленинградском шоссе в Москве произошло массовое ДТП с фурой, которое спровоцировало пожар, сообщает РЕН ТВ. Авария случилась после того, как грузовик врезался в остановившиеся на светофоре автомобили.

По данным канала, одна машина выгорела полностью, вторая обгорела частично, третью отбросило на десятки метров вперед. Информация о пострадавших уточняется.

По данным «360», в пожаре после ДТП сгорел автомобиль Chevrolet Lacetti. ДТП произошло примерно в 07:15. Полиция полностью перекрыла движение на участке, где случилась авария.

Ранее уголовное дело возбудили в отношении водителя большегруза по подозрению в совершении массового ДТП с тремя погибшими и шестью пострадавшими. Мужчину задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения. Трагедия произошла в Федоровском районе Саратовской области. По данным областной прокуратуры, погибшие и пострадавшие являются гражданами иностранного государства. Все получившие травмы были госпитализированы.

Авария произошла вечером 20 января на 425-м км трассы А-298. По предварительной информации, водитель фуры не справился с управлением и столкнулся с «Газелью», после чего врезался в минивэн. Сначала сообщалось о двух погибших, однако затем их число возросло до трех.