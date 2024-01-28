В Екатеринбурге детский паровозик протаранил ребенка Подросток оказался в больнице после ДТП с детским паровозиком в Екатеринбурге

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Детский паровозик сбил 13-летнего подростка на территории парка Маяковского в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД. Мальчика госпитализировали с травмами головы и ног. Сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства случившегося.

На месте происшествия работают сотрудники городской Госавтоинспекции, выясняют обстоятельства произошедшего. По данному факту проводится проверка, по окончании которой будут приняты меры не только в отношении водителя, но и администрации парка, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что двое несовершеннолетних пострадали в смертельном ДТП с автобусом и грузовиком в Краснодарском крае, унесшем жизни пяти человек. В общей сложности в числе пострадавших оказались восемь пассажиров автобуса.

Авария произошла ночью 28 января в районе станицы Новоулешковской на 15-м километре трассы Р-217. Там столкнулись пассажирский автобус Neoplan, следовавший по маршруту Москва — Нальчик, и грузовой автомобиль Hyundai.

До этого смертельное ДТП произошло в городе Свободном в Амурской области. По данным пресс-службы ГИБДД по региону, водитель автомобиля Honda Fit потерял управление, из-за чего машина перевернулась и вылетела с проезжей части. Женщина-пассажир погибла на месте, двое детей получили травмы. Водитель оставил их в автомобиле и скрылся.