В Петербурге зарегистрирован первый иск об оспаривании призыва

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Первый иск об оспаривании призыва в рамках частичной мобилизации зарегистрирован судом в Петербурге, передает Telegram-канал пресс-службы судов Санкт-Петербурга. Иск подан к призывной комиссии по мобилизации и военному комиссариату Фрунзенского района. Истец не согласился с решением призывной комиссии и попросил суд признать незаконным решение по мобилизации, отменить повестку комиссариата, а также обязать вынести решение об освобождении от призыва.

Административный истец пишет, что 22 сентября прибыл в военный комиссариат по повестке для уточнения документов воинского учета. В этот же день, без проведения медицинского освидетельствования или осмотра, без выяснения наличия оснований для отсрочки или освобождения от призыва на военную службу по мобилизации, он был призван и ему вручена повестка для явки в комиссариат с целью отправки к месту прохождения военной службы на 22 сентября в 16:00, — говорится в сообщении.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев рассказал, что в регионе зафиксированы случаи мобилизации ранее не служивших граждан и многодетных отцов. В ходе совещания с правительством Якутии он подчеркнул, что необходимо создать более тщательный фильтр для отбора призывников. По словам Николаева, все ошибочно мобилизованные уже возвращаются обратно в Саху.

Также член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев признал, что ошибки в военкоматах случаются. По его словам, это происходит из-за спешки с выполнением задач в рамках мобилизации. Депутат заверил, что в ближайшем будущем со всеми подобными проблемами разберутся.