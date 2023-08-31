В Петербурге вынесли приговор самокатчице, насмерть сбившей пешехода

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полгода исправительных работ дали в Санкт-Петербурге самокатчице, которая в прошлом году насмерть сбила женщину на тротуаре, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. Также суд взыскал с нее один миллион рублей морального вреда и 381 910 рублей материального ущерба.

Как отмечается, инцидент произошел 13 ноября 2022. Подсудимая на самокате «NineBot MAX» сбила пешехода на тротуаре. Пострадавшая от удара потеряла равновесие и упала на спину, ударившись затылком об асфальт. Она умерла в больнице спустя несколько дней.

Подсудимая признала свою вину. Суд признал ее виновной в причинении смерти по неосторожности.

Ранее сотрудник службы доставки сбил на электровелосипеде шестилетнего ребенка в Москве и скрылся с места происшествия. ЧП произошло днем 28 августа на Черноморском бульваре.

Шестилетнего пострадавшего мальчика госпитализировали. Со слов мамы, в сопровождении которой находился ребенок, курьер остановился, поправил свой рюкзак и уехал.

До этого в Москве расправились с молодым человеком, который сбил девушку на электросамокате. Двое мужчин и девушка прогуливались по набережной, когда на нее наехал на самокате неизвестный. Ее спутники применили против него силу, а само транспортное средство выбросили в реку.