В Москве расправились со сбившим девушку электросамокатчиком

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве избили молодого человека, который сбил девушку на электросамокате. Видео инцидента публикует Telegram-канал «112». На кадрах видно, как двое мужчин и девушка прогуливаются по мосту. В этот момент в нее врезается самокатчик. В отношении него применили силу, а само мобильное транспортное средство выбросили в реку.

По данным канала, пострадавший обратился в полицию. Спутников дамы сейчас ищут.

Ранее полиция задержала 17-летнего жителя столицы, сбившего в районе Южное Бутово на электросамокате пятилетнего мальчика и сбежавшего с места происшествия.

До этого в Москве под колесами электросамоката чуть не погибла девочка-подросток. Нейрохирурги около двух месяцев боролись за ее жизнь. Она получила перелом лобной кости и ушиб головного мозга. Виновника аварии задержали, возбуждено уголовное дело.

Накануне глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил о неизбежности серьезного ужесточения ответственности за нарушение правил для самокатов. Подобным образом он отреагировал на слова депутата Госдумы Ярослава Нилова о запрете электросамокатов в РФ по примеру Франции.