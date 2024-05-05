В Петербурге восьмиклассника задержали за домогательства к шестикласснице

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге восьмиклассника задержали за домогательства к шестикласснице, передает Telegram-канал SHOT. По его данным, подросток отправлял девочке интимные фото и заставлял ее делать то же самое.

Как стало известно каналу, полицейские забрали школьника в отделение прямо из его квартиры, ему объяснили, что поводом для задержания стал виртуальный роман с девочкой помладше. По информации канала, подростки учатся в одной школе в Приморском районе.

Выяснилось, что переписка школьников в соцсетях длилась около трех месяцев, пока ее не увидела мать девочки. Женщина, увидев откровенные фото в чате, обратилась в полицию, правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Развратные действия в отношении лица, не достигшего 14 лет». Как отмечает канал, пока подростка отпустили, поскольку сам он еще несовершеннолетний, проводится проверка.

Тем временем жительница Ленинградской области обвинила подругу в растлении 13-летнего сына. Женщины распивали алкогольные напитки, мама мальчика отошла поговорить по телефону, а когда вернулась, увидела интимную сцену между ее сыном и гостьей.

В конце марта в Свердловской области арестовали 34-летнего многодетного отца. Мужчину обвиняют в сексуальном насилии в отношении трех дочерей. Дело возбудили по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Пострадавшим девочкам сейчас 17, 15 и 10 лет.