Россиянка обвинила подругу в растлении 13-летнего сына «78.ru»: жительница Ленобласти обвинила подругу в растлении 13-летнего сына

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Ленинградской области обвинила подругу в растлении 13-летнего сына, передает «78.ru». По данным издания, женщины распивали алкогольные напитки, мама мальчика отошла поговорить по телефону, а когда вернулась, увидела интимную сцену между ее сыном и гостьей.

Как стало известно изданию, инцидент произошел в Киришском районе, в гости к матери школьника без приглашения пришла знакомая, которая предложила выпить. Хозяйка квартиры отказывать не стала, и подруги выпили несколько рюмок водки.

По информации издания, мать пострадавшего обратилась в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия», известно, что у подозреваемой есть трое малолетних сыновей.

Ранее в Москве детсадовец стал жертвой педофила, который добавился к нему в друзья в соцсетях под ником популярного блогера Влада А4. Злоумышленник пообещал мальчику снять его в своем новом видео, если он пришлет свои фотографии, в том числе в обнаженном виде. Позже педофил продолжил вымогать у ребенка интимные фото, угрожая распространить предыдущие кадры в соцсетях. Также злоумышленник угрожал убить мать мальчика. В итоге ребенок рассказал о произошедшем маме, но преступник успел удалить всю переписку.