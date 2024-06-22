В Петербурге трое бросались на прохожих с ножом и нацистскими выкриками Петербургского слесаря и его друзей задержали за нацистские выкрики

В Санкт-Петербурге 19 июня возле Лахта Центра трое бросались на местных жителей с ножом, выкрикивали нацистские лозунги и применяли против них газовый баллончик, пишет «Фонтанка». По данным издания, полиция задержала подозреваемых. Ими оказались слесарь и его безработные друзья в возрасте 30 лет.

Все задержанные ранее были судимы. Слесарь проходил по статье о незаконном распространении наркотиков, а его приятели привлекались за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. За выходки возле Лахта Центра в отношении мужчин возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

Недавно в Петербурге задержали местную жительницу, подозреваемую в убийстве приятеля пять лет назад. По версии следствия, во время ссоры она нанесла другу несколько смертельных ударов ножом в живот, после чего расчленила тело, а останки вместе с братом вывезла в лес в Ленобласти.