Жительницу Петербурга задержали за убийство и расчленение мужчины

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Жительница Петербурга во время ссоры нанесла приятелю несколько смертельных ударов ножом в живот, после чего расчленила тело, а останки вывезла в лес, пишет «МК в Ленобласти» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Однако на установление личности убитого и злоумышленницы правоохранителям потребовалось несколько лет.

По версии следствия, пять лет назад погибший проживал вместе с подругой в ее квартире в Санкт-Петербурге. В какой-то момент между ними произошла ссора, в результате которой женщина ударила оппонента несколько раз ножом в живот. Позднее злоумышленница расчленила труп и вместе со своим братом на машине вывезла останки в лес, находящийся у трассы 41К-130 в Кировском районе Ленинградской области.

Останки мужчины вскоре нашли, но правоохранителям удалось установить личность погибшего только в апреле 2024 году благодаря федеральной базе данных геномной информации. Позже полицейские задержали подозреваемую в убийстве. Брату петербурженки пока меру пресечения не избрали.

В Чите накануне нашли бытовую сумку с останками расчлененной женщины. По подозрению в убийстве задержан ранее судимый местный житель.