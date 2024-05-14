Новая «питерская расчлененка»: мужчина распилил тело женщины бензопилой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Преступник в представлении ИИ

В Санкт-Петербурге полицейские задержали подозреваемого в убийстве женщины в поселке Шушары. Им оказался сын погибшей, сообщает 78.ru. По предварительной версии следствия, мужчина сначала до смерти забил молотком женщину 1958 года рождения, после чего распилил тело бензопилой. Житель поселка наткнулся на два мусорных пакета, от которых исходил тошнотворный запах. В одном из них находилось туловище раздетой женщины без конечностей, в другом — голова. NEWS.ru разбирался, что известно о подозреваемом в расправе.

Что известно об убийстве в Шушарах

Вечером 12 мая житель поселка Шушары под Санкт-Петербургом выгуливал собаку на небольшом поле, расположенном между строительным магазином «Петрович» и домом № 304 на Московском шоссе, пишет spb.kp.ru. Мужчина случайно заметил два черных мешка для мусора, от которых исходил сильный гнилостный запах, и вызвал полицию. Приехавшие стражи порядка вскрыли пакеты, в которых оказалось обнаженное туловище человека без конечностей и голова. В полиции предположили, что тело принадлежит женщине в возрасте 35–40 лет. Останки были направлены в морг для установления причины смерти.

В пресс-службе СК РФ по Петербургу сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Убийство». Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу с целью выяснения причины смерти.

Впоследствии полиции удалось установить личность погибшей. Ей оказалась пенсионерка, проживавшая в Пушкинском районе, сообщили порталу spb.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Вскоре стражи порядка вышли на след предполагаемого расчленителя.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Кого подозревают в убийстве

Накануне сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали подозреваемого. По данным портала 78.ru, им оказался 38-летний мужчина. Полицейские схватили его на выходе из подъезда при попытке избавиться от частей тела, уточняет «Фонтанка». Стражи порядка заметили подозрительного гражданина во время обхода домов в районе, где было найдено тело женщины. Их внимание привлек черный пакет для мусора, который мужчина в спешке выносил из подъезда.

В квартире задержанного были обнаружены следы преступления и части тела женщины, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу.

«В настоящее время в качестве подозреваемого задержан 38-летний сын потерпевшей, по месту жительства которого обнаружены следы преступления, а также части тела его матери», — пишет ведомственный Telegram-канал.

В данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения мужчине. Следователи считают, что он убил женщину молотком, затем распилил ее тело бензопилой и вынес разложенные по пакетам останки на пустырь. Врачи обнаружили у погибшей открытую черепно-мозговую травму и множество ссадин, пишет spb.aif.ru.

По данным Telegram-канала Mash на Мойке, мужчина расчленил тело в ванной, а затем «расфасовал» его по полиэтиленовым пакетам.

«Фонтанка» уточняет, что подозреваемый сильно выпил, прежде чем приступить к расчленению.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Преступник в представлении ИИ

Какие могли быть мотивы у подозреваемого

«Фонтанка» называет вероятным мотивом убийства квартирный вопрос. По данным издания, подозреваемый проживал в однокомнатной квартире с матерью и братом, у которого, предположительно, были проблемы с психикой. Он лечился в больнице имени Кащенко, отмечает «Фонтанка». Подозреваемый постоянно конфликтовал с матерью, которая его раздражала, сообщает газета. Перед смертью женщина, предположительно, ругалась с сыном.

По другой версии, мотивом убийства могла стать ревность. Mash на Мойке отмечает, что подозреваемый так же, как его брат, состоит на учете в психоневрологическом диспансере. По данным канала, он мог пойти на убийство из-за того, что ему не хватало внимания со стороны матери. Mash на Мойке приводит слова задержанного о том, что мать больше любила его брата, поскольку тот проходит лечение в психбольнице.

Сосед подозреваемого заявил в беседе с NEWS.ru, что женщина делила жилплощадь с двумя сыновьями. Собеседник высказал мнение, что оба жильца были со странностями и «не совсем адекватные».

Сосед задержанного предположил, что тот был нелюдимым, избегал разговоров и однажды начал проявлять агрессию по отношению к нему, хотя для этого не было причин.

«Не знаю, правда ли, что его брат сейчас лежит в психбольнице, но дома его давно не было видно», — добавил житель Шушар.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Преступник в представлении ИИ

Похожие случаи убийства и расчленения

21 апреля в квартире в городе Никольское Ленинградской области был обнаружен чемодан с отсеченными частями тела 47-летней женщины. На месте преступления был задержан бывший заключенный. По сообщению 47news, ранее он вышел из тюрьмы после участия в СВО в составе ЧВК «Вагнер».

Как считает следствие, мужчина задушил женщину после ссоры между сестрами. Затем он разрубил тело на куски, разложил по пакетам и упаковал в чемоданы.

Подозреваемый признал вину в убийстве. Согласно его показаниям, в день расправы сестра-близнец женщины выпила алкоголь и потребовала, чтобы он убил ее родственницу, передает 78.ru.

4 апреля жительница Балашихи призналась полиции, что убила и расчленила отца во время семейного ужина. Женщина рассказала, что он овдовел и «выжил из ума». Дочь часто навещала одинокого родителя и готовила ему еду. По ее словам, мужчина начал проявлять к ней нездоровый интерес и даже предложил ей заняться сексом. Она утверждала, что на последнем семейном ужине отец опять начал распускать руки, из-за чего она схватила кухонный нож и ударила его в грудь.

Затем женщина расчленила тело отца при помощи топора. Она оставила часть туловища в холодильнике, а конечности выбросила в сточную яму у дома. Позже женщина позвонила в полицию и созналась в убийстве.

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