В Петербурге спасли запертую на балконе собаку Полиция Петербурга вскрыла балкон с запертой собакой на проспекте Металлистов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники полиции спасли собаку с балкона на проспекте Металлистов в Санкт-Петербурге, информирует Telegram-канал «Mash на Мойке». По данным источника, животное обнаружили с перебитой лапой и в наморднике. Хозяев собаки дома не оказалось.

После суток мучений на закрытом балконе, когда соседи напоили и накормили, теперь ждут владельцев и очень хотят найти для Цири лучшие условия, — отметили авторы публикации.

В квартире также нашли и спасли двух кошек. Маленькая собачка, которую заметили в окне, оказалась игрушкой.

Ранее соседи рассказали каналу, что местные жители специально истязают животное. По их словам, подобные наказания собаки случались и ранее, и лай продолжался уже вторые сутки. По информации канала, неравнодушные пробовали обращаться в управляющую компанию, сотрудники делают замечание хозяину, но в ответ получают лишь хамство.

Накануне в Петербурге спасли котенка, которого извлекли из «Мерседеса» на Левашовском проспекте. Изначально котенок прятался в машинах паркинга дома на Аптекарском. Операция по его спасению заняла около суток. Очевидица призналась, что поймать котенка пытались кошколовкой, однако в итоге помогли сотрудники автосервиса, не взявшие ни копейки и достававшие котенка впятером.