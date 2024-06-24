Петербуржцы истязают собаку, запирая ее на балконе без еды и воды «Mash на Мойке»: в Петербурге хозяева заперли пса без еды и воды на балконе

Фото: NEWS.ru

В Санкт-Петербурге хозяева заперли большого черного пса на балконе без еды и воды, пишет Telegram-канал «Mash на Мойке». Обеспокоенные соседи рассказали каналу, что местные жители специально истязают животное.

Как стало известно каналу, подобные наказания собаки случались и ранее, а сейчас лай продолжается уже вторые сутки. Кроме того, в квартире живет еще одна маленькая собака, ее часто видят в окне. По информации канала, неравнодушные пробовали обращаться в управляющую компанию, сотрудники делают замечание хозяину, но в ответ получают лишь хамство.

Соседи уже несколько раз звонили в полицию и МЧС, но результата нет. Сейчас пес продолжает отчаянно царапать дверь и лаять, передает канал.

Ранее в Москве мужчина жестоко обошелся с собакой-шпицем, принадлежащей жительнице ЖК «Матч-Поинт». На опубликованных в Сети кадрах видно, что горожанин вырвал животное из рук хозяйки, вытащил за забор и швырнул об асфальт. Пострадавшего шпица удалось вылечить. Хозяйка пса написала заявление в полицию, однако злоумышленник скрылся в Симферополе.

До этого в Бийске местный житель был приговорен к трем годам условно за то, что на глазах у ребенка убил кота. Мужчина начал избивать животное в подъезде, а после продолжил бить его на улице.