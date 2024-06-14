Живодер ответил за жестокое убийство кота соседа в 2020 году В Бийске мужчина получил три года условно за убийство кота при ребенке

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В городе Бийске местный житель приговорен к трем годам условно за то, что на глазах у ребенка убил кота, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края. Мужчина начал избивать животное в подъезде, а после продолжил бить его на улице.

Установлено, что подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидел на площадке в подъезде соседского кота, которому стал наносить телесные повреждения. В дальнейшем он продолжил противоправные действия в присутствии ребенка, выйдя на улицу. Животное погибло, — сообщили в прокуратуре.

Информационное агентство «Банкфакс» со ссылкой на материалы дела отмечает, что разбирательство касается случая 2020 года. В марте того года мужчина, будучи пьяным, взял кота своего соседа за загривок и несколько раз ударил головой о пол. После мужчина вынес животное на улицу, еще раз ударил его о бетонное покрытие, в результате чего животное скончалось. В суде мужчина признавал факт насилия над животным, но отрицал, что происходившее видел несовершеннолетний.

Ранее в городе Находке было возбуждено уголовное дело против 62-летнего пенсионера, который пристрелил на своем участке чужую кошку. Разбирательство ведется по статье о жестоком обращении с животными.