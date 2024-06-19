Москвич вырвал шпица из рук хозяйки и швырнул его об асфальт

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина в московском жилищном комплексе «Матч-Поинт» жестоко обошелся с собакой-шпицем, принадлежащей местной жительнице, сообщает Telegram-канал Mash. На опубликованных видеокадрах видно, что горожанин вырвал животное из рук хозяйки, вытащил за забор и швырнул об асфальт.

Отмечается, что все происходило вместе со словесной перепалкой между мужчиной и женщиной. Кроме того, злоумышленник разбил телефон потерпевшей. По данным Mash, нападавшим оказался 48-летний бизнесмен, работающий в строительной сфере. Он негативно относится к владельцам домашних животных, считая, что те мешают остальным жителям.

Пострадавшего шпица удалось вылечить. Хозяйка пса написала заявление в полицию, однако злоумышленник скрылся в Симферополе.

Ранее в городе Бийске местный житель был приговорен к трем годам условно за то, что на глазах у ребенка убил кота. Мужчина начал избивать животное в подъезде, а после продолжил бить его на улице.

До этого в городе Находке было возбуждено уголовное дело против 62-летнего пенсионера, который пристрелил на своем участке чужую кошку. Разбирательство ведется по статье о жестоком обращении с животными.