Дачник-живодер расправился с кошкой, и его настигло возмездие Приморец ответит за убийство чужой кошки на своем участке

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В городе Находке возбуждено уголовное дело против 62-летнего пенсионера, который пристрелил на своем участке чужую кошку, передает пресс-служба прокуратуры Приморского края. Разбирательство ведется по статье о жестоком обращении с животными.

Мужчина 1962 года рождения подозревается в том, что 3 июня 2024 года во дворе своего дома на ул. Успенского в г. Находке увидел соседскую кошку, забежавшую на его участок, в связи с чем выстрелил в нее из мелкокалиберной винтовки. В результате действий фигуранта животное погибло, — сообщили в прокуратуре.

Кроме того, надзорные службы проверят, имел ли мужчина право на ношение оружия, которое использовал для убийства животного.

Ранее жителя Нижнего Новгорода задержали по подозрению в убийстве кота. Против него возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животными и три административных протокола (неповиновение полиции, мелкое хулиганство и появление в общественных местах в состоянии опьянения). Во время задержания у мужчины обнаружили тело животного. Ему грозит три года лишения свободы. Мужчина сначала натравил на кота собаку, а затем дважды пнул. Это заметила местная жительница. Во время допроса задержанный признался, что хотел закопать кота.