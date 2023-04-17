В Петербурге нашли человеческие череп и ногу «112»: в Петербурге нашли человеческие череп и ногу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории Санкт-Петербурга были найдены человеческие череп и нога, передает Telegram-канал «112». По информации журналистов, эти останки обнаружили в разных местах. Череп нашли в Пикалево, а ногу обнаружили неподалеку от начала Московского проспекта.

В гаражах рабочий наткнулся на целлофановый пакет, в который была замотана человеческая нога в бежевом носке, — сообщают авторы канала.

Череп в Пикалево нашел молодой человек, который прогуливался у реки Рядань и увидел на берегу человеческую челюсть. Прибывшие на место полицейские нашли рядом череп. Останки передали экспертам для установления личностей и причины смерти.

Ранее петербурженка нашла на пороге своего дачного домика в СНТ «Лесное-3» мумифицированное тело женщины в возрасте 45–50 лет. Женщина вернулась на участок после зимнего перерыва. Рядом с трупом лежали телефон и 3400 рублей. Экспертам предстоит установить причину смерти женщины.

В марте в Новой Москве в квартире с заваренной дверью обнаружили мумифицированные тела 85-летней женщины и ее 58-летней дочери. Многоэтажка в поселке Мосрентген готовилась под снос. Останки нашли, когда вынуждены были взломать вход в квартиру для подготовки строительных работ. На голове 58-летней женщины были пакет и фрагмент скотча. Дверь в квартиру была заварена в декабре, а смерть женщин наступила примерно в августе, установили эксперты.