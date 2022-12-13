В Петербурге загорелся завод «Звезда» В Санкт-Петербурге произошел пожар на территории машиностроительного завода «Звезда»

Фото: 78.mchs.gov.ru

В Санкт-Петербурге в здании на территории машиностроительного завода «Звезда» произошел пожар на площади 200 кв. м, сообщается на сайте городского управления МЧС. В ликвидации пожара участвуют 35 сотрудников МЧС и семь единиц техники, сведений о пострадавших нет.

В двухэтажном здании размером 50×100 метров происходит горение обстановки на площади 200 кв. метров.<...> В 08:53 [произошла] локализация пожара. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали, — сказано в сообщении.

По данным из открытых источников, на улице Бабушкина, 123 находится одно из зданий завода «Звезда». Завод основан в 1932 году и занимается производством высокооборотных дизелей для судостроения, железнодорожного транспорта и малой энергетики, а также тяжелых судовых редукторов.

Ранее в Сети появились кадры последствий пожара в ТЦ «Мега Химки» 9 декабря. Видео опубликовал СК РФ. Огонь быстро распространился на площади 17 тыс. кв. м и полностью охватил строительный магазин OBI, где находились банки с краской и аэрозоли. Прогремело несколько мощных взрывов. В результате гипермаркет сгорел почти полностью, погиб охранник. Основное здание торгового центра не пострадало.