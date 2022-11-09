В Петербурге примут закон, ограничивающий количество животных в квартире

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло в первом чтении законопроект в области обращения с домашними животными, который может установить рамочные требования к количеству кошек и собак, разрешенному к содержанию в одной квартире, сообщает «Коммерсант». Как закон предполагается претворять в жизнь, депутаты не уточняют.

С просьбами ограничить количество собак и кошек, которые могут проживать в одной квартире, к властям уже не раз обращались жители Петербурга, — говорится в сообщении пресс-службы ЗакСа.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, согласно которому большинство россиян (95%) считают, что хозяев, которые выбрасывают своих питомцев на улицу, необходимо наказывать. При этом каждый второй опрошенный предлагает ввести штрафы для компенсации затрат на отлов и содержание животного, а 15% россиян выступили за уголовную ответственность.

Первый замглавы комитета Госдумы России по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что бесхозные здания можно использовать для организации приютов для бездомных животных.