Россияне хотят наказывать хозяев, которые выкидывают питомцев ВЦИОМ: 94% россиян предлагают ввести ответственность за выставление животных на улицу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

94% участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) считают, что нерадивые хозяева, выкидывающие своих домашних питомцев, должны отвечать за это, говорится на сайте организации. Исследование показало, что каждый второй опрошенный предлагает ввести финансовую ответственность в виде компенсации затрат на отлов и содержание животного.

Административный штраф или обязательные работы предлагают ввести 24% опрошенных. Уголовную ответственность назвали подходящей 15% россиян. 71% респондентов относятся к бездомным животным с сочувствием. 90% граждан сообщили, что на улицах их населенного пункта встречаются брошенные питомцы.

Отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе животного, оказавшегося на улице, 66% россиян указали на необходимость отлавливать их и помещать в питомники, ища при этом новых хозяев. Отлавливать, стерилизовать, чипировать и выпускать обратно на улицу предложили 41% респондентов. Поддерживают идею отстрела 13% опрошенных, еще 4% за усыпление таких животных. При этом 72% граждан не знают куда надо сообщать о бездомном животном.

Ране стало известно, что 6% россиян пострадали от нападения бездомных животных за последние два-три года. Около 90% опрошенных заявили, что в местах их проживания водятся бродячие кошки и собаки, а 40% отметили, что слышали о нападениях либо сами сталкивались с ними.