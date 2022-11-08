В Госдуме предложили размещать приюты для животных в бесхозных зданиях Депутат Госдумы Бурматов предложил организовать приюты для бродячих животных в бесхозных зданиях

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Бесхозные здания можно использовать для организации приютов для бездомных животных, сообщил в пресс-центре «Парламентской газеты» первый замглавы комитета Госдумы России по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Парламентарий подчеркнул, что в муниципалитетах таких зданий множество. По его словам, для организации приютов подойдут те, в которых существуют нормальные условия для содержания безнадзорных животных.

Представитель нижней палаты российского парламента напомнил, что размещать в бесхозных зданиях приюты для бездомных животных изначально предложили народные избранники из Ленинградской области. Депутаты Госдумы РФ, в свою очередь, собираются расширить данную инициативу.

Мы недавно приняли закон, который позволил использовать механизмы частного и государственного партнёрства при строительстве приютов. Сейчас нам бы хотелось сделать ещё один шаг в этом направлении. Есть предложение использовать для приютов объекты, капитальные строения, одиночно стоящие здания или комплексы зданий, которые являются бесхозными. В муниципалитетах таких объектов много, — сказал Бурматов.

Как следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), большинство россиян (95%) считают, что хозяев, которые выбрасывают своих питомцев на улицу, необходимо наказывать. При этом каждый второй опрошенный предлагает ввести штрафы для компенсации затрат на отлов и содержание животного, а 15% россиян выступили за уголовную ответственность.