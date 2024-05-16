В Петербурге пресекли масштабный канал нелегальной миграции

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге ликвидирован масштабный канал нелегальной миграции, легализовавший свыше семи тысяч иностранцев, сообщили в региональном ГУ МВД. Организованная группа состояла из 18 человек, доход каждого участника мог составлять до миллиона рублей, уточняет канал «78». При этом документы злоумышленники выдавали в основном поддельные.

Злоумышленники создали для работы три юридических лица. Через них предоставлялись услуги по фиктивной постановке на миграционный учет и получению трудового патента. Регистрацию оформляли в том числе и через взломанные аккаунты на «Госуслугах». На данный момент известно о 10 таких случаях. Услуги фирмы стоили от 27 до 35 тысяч рублей.

Ранее сообщалось о задержании организаторов незаконной миграции граждан из стран Центральной Азии в Приморье. По данным ФСБ, противоправной деятельностью занималась межэтническая группа. Возбуждено уголовное дело, задержанные взяты под стражу.

Перед этим также по делу о незаконной миграции правоохранители задержали в Подмосковье 15 человек. Среди задержанных оказались экс-сотрудник миграционной службы УМВД по Домодедово, трое гражданских и 11 иностранцев. Злоумышленники использовали подложные документы о наличии у мигрантов гражданства Украины и регистрации в Херсонской области, чтобы выдавать паспорта РФ по упрощенной форме.