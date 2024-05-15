Экс-полицейского и еще 14 человек поймали на незаконной миграции СК: 15 человек задержали в Подмосковье за организацию незаконной миграции

Фото: ГСУ СК России по Московской области

Правоохранители задержали в Подмосковье 15 человек по делу о незаконной миграции, сообщает пресс-служба регионального управления СК. По данным ведомства, среди задержанных оказались экс-сотрудник миграционной службы УМВД по Домодедово, трое гражданских и 11 иностранцев.

С июля по декабрь 2023 года сотрудник миграционной службы совместно с тремя местными жителями, действуя группой лиц по предварительному сговору, организовал незаконный въезд в Российскую Федерацию и незаконное пребывание 11 иностранных граждан, — говорится в сообщении.

Злоумышленники использовали подложные документы о наличии у мигрантов гражданства Украины и регистрации в Херсонской области, чтобы выдавать паспорта РФ по упрощенной форме. Эта услуга обходилась иностранцам в 400–700 тысяч рублей.

По местам жительства и работы фигурантов прошли обыски, изъяты мобильные телефоны, деньги, фиктивные документы. Назначено проведение компьютерно-технической и почерковедческой экспертиз. Четырех подозреваемых поместили под стражу, остальные 11 получили подписку о невыезде.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали не менее 60 человек при обысках по местам проживания мигрантов. Мероприятия проводились в рамках расследования уголовного дела о коррупции в отношении старшего участкового уполномоченного полиции.