В Приморье задержали группу организаторов незаконной миграции ФСБ: организаторов незаконной миграции из Центральной Азии задержали в Приморье

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В Приморье задержали организаторов незаконной миграции иностранных граждан из стран Центральной Азии, сообщило РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ России по региону. В службе отметили, что противоправной деятельностью занималась межэтническая группа.

УФСБ России по Приморскому краю пресечена противоправная деятельность межэтнической группы по легализации на территории Российской Федерации незаконно пребывающих иностранных граждан, выходцев из стран Центрально-Азиатского региона, — заявили в ФСБ.

Возбуждено дело об организации незаконной миграции (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ), задержанные фигуранты взяты под стражу. Информированный источник сообщил РИА Новости, что в преступной деятельности участвовали в том числе этнические таджики. Услугами группы пользовались граждане Узбекистана и Таджикистана.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали не менее 60 человек при обысках по местам проживания мигрантов. Мероприятия проводились в рамках расследования уголовного дела о коррупции в отношении старшего участкового уполномоченного полиции. Полицейского обвиняют в получении взяток на сумму не менее 70 тысяч рублей от предпринимателя, который занимался реализацией железнодорожных и авиабилетов.