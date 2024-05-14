Более 60 мигрантов задержали по делу о взяточничестве в Петербурге СК: в Петербурге по делу о взятках участковому провели обыски у мигрантов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге провели обыски по местам проживания мигрантов, задержаны не менее 60 человек, сообщили ГСУ СК РФ по городу. Мероприятия проводились в рамках расследования уголовного дела о коррупции в отношении старшего участкового уполномоченного полиции.

Полицейского обвиняют в получении взяток на сумму не менее 70 тысяч рублей от предпринимателя, который занимался реализацией железнодорожных и авиабилетов. По версии следствия, участковый получила плату с февраля 2023-го по апрель 2024 года. В СК считают, что обвиняемый поддерживал отношения с несколькими мигрантами, и даже установили адреса их проживания.

Следователи вместе с сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД при силовой поддержке Росгвардии провели более десяти обысков и задержали не менее 60 иностранцев. Обстоятельства их пребывания на территории РФ выясняются, решается вопрос об открытии уголовного дела по факту незаконной миграции.

Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что иностранные граждане, приезжающие работать в Россию, должны уважать традиции страны и владеть русским языком. По его мнению, обучение языку должно происходить не в РФ, а на территории стран, откуда приезжают мигранты.