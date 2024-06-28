В Петербурге подросток открыл стрельбу по пенсионеру В Петербурге подросток купил пистолет и испытал его на прохожем пенсионере

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Петербурге подросток купил пистолет и испытал его на прохожем пенсионере, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. 70-летний местный житель сообщил, что 23 июня получил выстрел в плечо, когда проходил возле дома № 13 в Столярном переулке.

Осмотр показал, что в мужчину выстрелили из пневматического пистолета. После оказания медпомощи потерпевший в удовлетворительном состоянии был отпущен. По данному факту полицейским следствием возбуждено уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что по пенсионеру стреляли из окна на четвертом этаже отеля. Стрелявшим оказался несовершеннолетний житель южного региона страны. Молодой человек приобрел оружие в день преступления вместе с друзьями. В данный момент юноша задержан.

Ранее в Северной столице группа мужчин открыла огонь из пневматического пистолета по автобусу. Инцидент произошел у станции метро «Лесная» в Выборгском районе. Злоумышленников ищут правоохранители. В результате ЧП пассажиры и водитель автобуса не пострадали.

До этого полиция Санкт-Петербурга задержала гражданина Украины, который обвиняется в жестоком убийстве пожилой пары. По версии следствия, украинец расстрелял 77-летнего пенсионера и его 73-летнюю жену из дробовика. Правоохранители остановили мужчину для проверки документов, после чего выяснилось, что он находится в розыске с 2016 года.