В Петербурге автобус расстреляли из пневматического пистолета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Сотрудники правоохранительных органов ищут группу мужчин, которые открыли огонь из пневматического пистолета по автобусу в Санкт-Петербурге, передает пресс-служба ГУ МВД по региону. По информации ведомства, инцидент произошел у станции метро «Лесная» в Выборгском районе.

В полицию Выборгского района Петербурга поступило сообщение от водителя автобуса № 33 о том, что около станции метро «Лесная» неустановленные лица из пневматического пистолета выстрелили в сторону автобуса, в результате чего разбиты два стекла двери и одно в окне, — следует из сообщения.

Как уточнили в МВД, в результате инцидента пассажиры и водитель автобуса не пострадали. Полиция устанавливает подробности происшествия, а также инициировала проверку.

Ранее трамвай сошел с рельсов около станции метро «Черная речка» на улице Савушкина в Приморском районе Петербурга. По неизвестной причине хвостовой вагон развернуло на дороге. Под удар попала двигавшаяся в попутном направлении иномарка. Ее откинуло на тротуар.

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