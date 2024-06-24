В Петербурге задержали украинца, расстрелявшего пенсионеров из дробовика «Фонтанка»: в Петербурге задержали обвиняемого в расстреле пожилой пары украинца

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Полиция Санкт-Петербурга задержала гражданина Украины, который обвиняется в жестоком убийстве пожилой пары, передает «Фонтанка». По информации издания, правоохранители остановили мужчину для проверки документов, после чего выяснилось, что он находится в розыске с 2016 года.

По версии следствия, украинец расстрелял 77-летнего пенсионера и его 73-летнюю жену из дробовика в селе Красное Краснодонского района. Мужчина пришел в дом к пенсионерам с собутыльником ночью. Сначала он выстрелил в грудь пенсионеру, а затем в шею его супруге. Из их дома он забрал 100 тысяч рублей, которыми поделился с товарищем. На следующий день друг передал данные преступника полиции.

Ранее сообщалось, что житель Санкт-Петербурга жестоко избил и изрезал 73-летнюю сожительницу в квартире дома на набережной Обводного канала. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии, у нее сломаны шесть ребер. Подозреваемого в избиении пенсионерки мужчину задержали по горячим следам. При этом он находился не в квартире на Обводном канале, а в тубдиспансере Павловска. Было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.