В Петербурге обрушился жилой дом

Фото: МЧС РФ

В Санкт-Петербурге обрушился жилой дом во время ремонтных работ, сообщил телеканал РЕН ТВ. Дом на Гороховой, 73 обвалился второй раз за сутки — внутренняя стена не выстояла и рассыпалась в крошку.

Сейчас идет эвакуация жильцов, на месте работают экстренные службы. Информации о пострадавших пока нет.

Как отмечает издание «Фонтанка.ру», накануне вечером в доме обрушилась нижняя часть несущей стены. Сам флигель дома расселили в конце октября, аварийным его так и не признали, при этом была информация, что одна из квартир все еще обитаема. Несколько лет назад по дому поползли большие трещины, после чего квартиры стали признавать непригодными для проживания.

В конце сентября в Москве строители чуть не упали с 37-го этажа, когда с фасада здания сорвалась часть строительной люльки. СМИ публиковали видео с места, на котором видно, как рабочие ухватились за балку и стояли на выступе, ожидая помощи. Их коллеги быстро сориентировались и подогнали строительный кран. В итоге обошлось без пострадавших.

За месяц до этого потолок обрушился в кафе в городе Искитиме Новосибирской области. По данным прокуратуры, инцидент произошел вечером, когда в заведении находились посетители. Были опубликованы кадры с места, на которых видно упавшие части навесных потолков с люстрами.