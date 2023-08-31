Опубликованы фото кафе из-под Новосибирска, где обрушился потолок Прокуратура в Искитиме проверит столовую, где обвалился потолок

Фото: t.me/prokuratura_nso

В городе Искитиме Новосибирской области прокуратура начала проверку по факту крушения потолка в кафе. Инцидент произошел 31 августа в вечернее время, когда в заведении находились люди. На опубликованных в Telegram кадрах видны части навесных потолков с декоративными люстрами.

Прокуратура оценит исполнение требований законодательства при эксплуатации и содержании здания. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — сообщили в прокуратуре.

В областном Центре медицины катастроф изданию НГС рассказали, что гости заведения отделались ушибами.

Посетители кафе отделались незначительными ушибами. Несколько человек доставили в травмпункт. Переломов ни у кого нет, смертей тоже, — рассказали в медучреждении.

Издание «Новая Сибирь» пишет, что на месте происшествия побывали глава города Сергей Завражин и его заместитель Константин Сеничев. Известно, что здание было продано в 2018 году администрацией города в аварийном состоянии. Следствию предстоит узнать, как аварийное здание могло получить разрешение на организацию в нем точки общественного питания.

В июле в московском ресторане «Пироги, вино и гусь» на уборщицу обрушилась часть потолка. Потолок упал по вине рабочих, которые долбили наверху отбойными молотками и по неосторожности пробили прокладку между этажами.