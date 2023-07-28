Реакция уборщицы на падающий потолок в московском кафе попала на видео Момент обрушения потолка в кафе «Пироги, вино и гусь» в центре Москвы попал на видео

Фото: shutterstock.com

В центре Москвы в кафе «Пироги, вино и гусь» на Цветном бульваре обрушился потолок, видео с моментом падения перекрытия опубликовал Telegram-канал Mash. На кадрах видно, как уборщице удалось спастись, едва ли не чудом увернувшись от обломков.

На кадрах видно, как за пару секунд до обрушения женщина подметает пол в подсобке. Вдруг резко начинает падать потолок, по счастливой случайности уборщица сумела увернуться.

По данным Telegram-канала Readovka, потолок упал по вине рабочих, которые долбили наверху отбойными молотками и по неосторожности пробили прокладку между этажами. Обошлось без пострадавших, дыру в потолке уже заделали цементом.

Прошлой зимой в преддверии Нового года в аэропорту Шереметьево обвалился потолок, причиной стала пожарная сигнализация, из-за которой затопило терминал B водой. Тревога оказалась ложной, но последствия для пассажиров были реальны, из-за потопа людям приходилось укрываться в тоннеле, ведущем к автомобильному паркингу.

В марте потолок обрушился в торговом центре на западе столицы. СМИ публиковали видео с места, на котором видно обломки конструкции. Сообщалось, что при ЧП никто не пострадал.