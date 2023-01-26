В Петербурге могут запретить продажу зажигалок несоверешеннолетним Заксобрание Петербурга планирует запретить продажу товаров со сжиженным газом несовершеннолетним

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В Санкт-Петербурге планируют ввести запрет на продажу товаров со сжиженным углеводородным газом для несовершеннолетних, сообщают СМИ со ссылкой на законопроект постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению Заксобрания города. Речь идет о зажигалках и газовых баллончиках. Чтобы приобрести желаемый товар, теперь придется предъявить паспорт на кассе.

Издание уточнило, что разрабатываемый законопроект обяжет кассиров и продавцов спрашивать паспорт у тех, кто будет пытаться купить зажигалки и и газовые баллончики. Нарушителей закона будут штрафовать. Граждан — на три-пять тысяч рублей, должностных лиц — на 30-50 тысяч рублей, а организации — на сумму до 300 тысяч рублей. Парламентарии таким образом хотят оградить детей и подростков от покупки потенциально опасных товаров.

Депутаты фракций КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия — За правду» ранее внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о запрете продажи безалкогольных тонизирующих и энергетических напитков несовершеннолетним. Кроме того, энергетики хотят запретить к продаже в больницах, школах, колледжах, вузах, спортивных и культурных учреждениях, в метро и на автозаправочных станциях. Документ предполагает запрет на распитие энергетиков в общественных местах.