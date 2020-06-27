В песчаном карьере Вологодской области погибла 9-летняя девочка

Фото: vologda.sledcom.ru

Избирательная комиссия Вологодской области зафиксировала нарушение при голосовании по поправкам в Конституцию РФ — женщина дважды отдала свой голос: сначала в помещении участка, а затем на придомовой территории. О ней уже сообщили в ЦИК и МВД.

На одном из избирательных участков города Вологды участница голосования, получив бюллетень, проголосовала в помещении своего участка, а через некоторое время, не уведомив о своём голосовании членов комиссии, проголосовала и на...