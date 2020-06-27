В песчаном карьере Вологодской области погибла 9-летняя девочка

СУСК по Вологодской области сообщило о начале расследования гибели девятилетней девочки под обвалом грунта в заброшенном песчаном карьере в Череповецком районе.
По данным следствия, 26 июня <…> дети играли в заброшенном песчаном карьере в 350 метрах юго-восточнее деревни Еляхино Череповецкого района. Около 20 часов вечера грунт карьера обрушился на девятилетнюю девочку. Дети позвали на помощь взрослых, которые откопали ребенка и вызвали бригаду скорой медицинской помощи, но девочка скончалась, — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.
Погибшая гостила в деревне у бабушки. На данный момент возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Устанавливаются детали происшествия.
Как ранее писал NEWS.ru, пассажирский поезд сбил девочку в Тамбовской области. Несовершеннолетняя скончалась на месте от полученных травм.