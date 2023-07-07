В Первоуральске задержали девушку, купившую алкоголь отравившимся детям

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Полиция Первоуральска в Свердловской области задержала 20-летнюю девушку, которая купила алкоголь отравившимся детям, сообщает URA.RU со ссылкой на представителя свердловского главка МВД Валерия Горелых. Жительница города призналась, что приобрела для детей 27 бутылок пива, три бутылки водки, бутылку коньяка и ликера. Из закуски подростки получили упаковку печенья.

Необдуманный поступок совершила местная 20-летняя жительница по имени Екатерина. В настоящее время она доставлена в здание территориального ОВД, где сыщики ее опрашивают. Она сотрудничает с представителями МВД и дает показания, — сказал Горелых.

По его словам, решается вопрос о возбуждении административного дела в отношении родителей пострадавших детей: их могут обвинить в ненадлежащем воспитании. Задержанной девушке, вероятно, придется отвечать по статье КоАП за вовлечение несовершеннолетних в употребление алкоголя.

Ранее в Первоуральске 10 подростков попали в больницу после отравления алкоголем. Telegram-канал SHOT сообщил, что двое находятся в реанимации с тяжелейшим токсическим отравлением, двое других были доставлены в педиатрическую больницу с алкогольным отравлением.