Появились подробности истории с алкогольным отравлением школьников на Урале SHOT: отравившиеся алкоголем школьники из Первоуральска пили водку, коньяк и пиво

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отравившиеся алкоголем школьники из Первоуральска Свердловской области распивали не только пиво, но еще и водку с коньяком, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, двое из подростков продолжают находиться в реанимации с тяжелейшим токсическим отравлением, двое других были доставлены в педиатрическую больницу с алкогольным отравлением.

По данным SHOT, совершеннолетняя девушка купила школьникам 1 литр водки, пол-литра коньяка и 5,5 литра пива. Подростки поспешили распить все напитки на берегу реки, после чего им всем стало резко плохо. Полиция продолжает разыскивать их совершеннолетнюю подругу, купившую спиртное.

Как сообщал ранее Минздрав Свердловской области, в Первоуральске 10 подростков попали в больницу после отравления алкоголем. В ведомстве добавили, что подростков осмотрели специалисты Территориального центра медицины катастроф, в том числе токсиколог. Им оказана вся необходимая помощь. После полной нормализации состояния детей выпишут.

По данным Telegram-канала Baza, алкоголь для школьников купила совершеннолетняя девушка из их компании. При этом сами подростки не смогли назвать ее точное имя. Утверждается, что большинству из них было по 13 лет. В результате отравления четыре подростка были доставлены в больницу, двое из них находятся в реанимации.