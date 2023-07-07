На Урале ищут девушку, купившую пиво для отравившихся школьников Baza: в Первоуральске ищут девушку, купившую пиво для отравившихся школьников

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники полиции в Первоуральске Свердловской области ищут девушку, которая купила пиво для школьников, из-за чего те отравились, сообщает Telegram-канал Baza. О произошедшем ранее сообщал региональный Минздрав. Авторы утверждают, что в результате отравления четыре подростка были доставлены в больницу, двое из них находятся в реанимации.

По данным Baza, алкоголь для школьников купила совершеннолетняя девушка из их компании. При этом сами подростки не смогли назвать ее точное имя. Утверждается, что большинству из них было по 13 лет.

Как сообщал ранее Минздрав Свердловской области, в Первоуральске 10 подростков попали в больницу после отравления алкоголем. В ведомстве добавили, что подростков осмотрели специалисты Территориального центра медицины катастроф, в том числе токсиколог. Им оказана вся необходимая помощь. После полной нормализации состояния детей выпишут.

До этого в поволжских регионах России более ста человек отравились напитком «Мистер Сидр», в составе которого был обнаружен метиловый спирт. Число погибших в результате отравления — около 40.

Представитель МВД Ирина Волк заявила, что «Мистер Сидр» был сделан из жидкости, украденной со склада полиции в Самарской области. По ее словам, изъятая партия контрафактного сырья хранилась на складе с 2012 года.