В Пермском крае умерла 15-летняя девочка, которую поджег подросток

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Девочка из Октябрьского района Пермского края, которую облил бензином и поджог подросток, скончалась в больнице, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава. Врачи боролись за ее жизнь с 8 июля. Известно, что у пострадавшей было обожжено 90% тела.

Медицинскими работниками Пермского края была оказана вся необходимая помощь пациентке, но, к сожалению, спасти ее не удалось, — заявили в министерстве.

Инцидент произошел в начале июля в поселке Октябрьский. Школьница встретилась со своим другом, после чего они выпили спиртное. По неизвестным причинам парень избил свою подругу, после чего облил ее бензином и кинул спичку. Пользователи социальных сетей отмечали, что пострадавшая была брошена неподалеку от железнодорожных путей, где ее обнаружил машинист проезжающего поезда. Мужчина вызвал сотрудников экстренных служб.

Управление Следственного комитета России по Пермскому краю ранее возбудило уголовное дело по факту избиения и поджога 15-летней девушки. Следователи допросили подозреваемого и проверили его показания на месте преступления. Позднее задержанный подросток был отправлен в СИЗО по решению Октябрьского районного суда. В заключении он проведет два месяца.