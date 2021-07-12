В Перми в 100 метрах от здания наркоконтроля нашли лабораторию мефедрона

В Перми двум местным жителям предъявили обвинение в изготовлении и хранении крупной партии наркотиков, говорится в сообщении на сайте ГУ МВД России по региону. Запрещённые вещества они производили в лаборатории, которая находилась неподалёку от здания местного наркоконтроля. Мужчины были задержаны ещё весной прошлого года, когда сыщики обнаружили в салоне их автомобиля около 20 граммов мефедрона.

Пермяки изготовили партию запрещённого вещества в подвале дома, который расположен всего лишь в 100 метрах от здания пермского наркоконтроля. Знали ли задержанные о таком интересном соседстве, остается загадкой, — говорится в сообщении МВД.

Отмечается, что так называемый конструктор — мини-лабораторию по производству запрещённых веществ — преступники заказали через Интернет. После их задержания и обыска по месту нахождения подпольной лаборатории правоохранители обнаружили ещё около 25 граммов мефедрона, а также прекурсоры, химические реагенты, специализированную посуду и оборудование.

Пермякам предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 228 УГ РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств). Они находятся под стражей. Дело передано в суд для рассмотрения.

Ранее сообщалось о задержании в Москве актёра Московского театра юного зрителя (МТЮЗ) Леонида Кондрашова по подозрению в хранении наркотиков. Во время осмотра автомобиля сотрудниками ГИБДД он выбросил свёрток, в котором находилось некое вещество. Экспертиза установила, что это был мефедрон весом 1,83 грамма. По данному факту проводится проверка.