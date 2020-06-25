В Перми голосование по поправкам в Конституцию устроили на двух табуретках

https://static.news.ru/photo/3f2dbd76-b711-11ea-b6a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В одном из микрорайонов Перми голосование по поправкам к Конституции организовали на двух табуретках, на одной из которых установили прозрачную урну.

Об этом сообщил местный житель Григорий Мишланов, который опубликовал соответствующую фотографию. Отмечается, что рядом с табуретками на заборе висит плакат со словами «1 июля. Наше будущее».

Из-за пандемии коронавируса общероссийское голосование по поправкам в Основной закон РФ, которое должно было состояться 22 апреля, власти перенесли на 1 июля. При этом фактически голосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля. В бюллетенях избирателям предлагается только два варианта ответа: «Да» и «Нет». Справа от них расположены квадраты, в которых граждане смогут отметить свой вариант. При этом во время обращения к россиянам президент вновь заявил о том, что поправки в Основной закон вступят в силу только в том случае, если граждане их поддержат.

Жители Москвы и Нижегородской области могут проголосовать онлайн. Именно эти регионы стали пилотными в эксперименте по онлайн-плебисциту. Свои голоса в электронном формате отдали уже 468 тысяч избирателей. Общая явка проголосовавших в Интернете составила 40%. Об этом сообщил штаб по наблюдению за электронным голосованием.

Как писал NEWS.ru, глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что высокопоставленные чиновники при голосовании по поправкам в Конституцию РФ обязаны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, как и все граждане. Она обратилась к председателям избирательных комиссий с просьбой настаивать на соблюдении санитарно-эпидемиологических требований, даже если перед ними депутат или губернатор.