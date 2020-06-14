В Пензе из-за коронавируса отменили парад Победы

https://static.news.ru/photo/7ddff3fc-aedf-11ea-98a5-fa163e074e61_660.jpg Иван Белозерцев Фото: pnzreg.ru

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев принял решение отменить 24 июня парад в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне ради сохранения здоровья людей.

По словам Белозерцева, из-за угрозы распространения коронавируса мероприятие перенесут на более поздний срок.

Главное сегодня нам с вами — двигаться по пути снятия ограничений режима повышенной готовности. Думаю, на этой неделе мы перейдём на второй этап снятия ограничений и будем стремиться к тому, чтобы полностью ограничения были сняты, — цитирует его слова РИА Новости.

По последним данным, в области выявлено 3823 случая коронавируса, скончался 31 человек с COVID-19, в том числе один гражданин Казахстана. Выздоровели 2935 человек.

Ранее пресс-служба правительства Челябинска сообщила о том, что торжественное построение войск и техники не будет проводиться в городе из-за угрозы распространения COVID-19. Решение продлить режим повышенной готовности принял губернатор региона Алексей Текслер.

В связи с пандемией коронавируса проведение парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне было перенесено с 9 мая на 24 июня. Как писал NEWS.ru, 5 июня в столице уже началась подготовка к торжественному мероприятию. На Красную площадь привезли технику, специалисты приступили к монтажу сцены и трибун для зрителей.