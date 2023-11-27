В Орловской области арестовали обвиняемых в похищении несовершеннолетней Суд арестовал двух мужчин, обвиняемых в похищении 16-летней девушки под Орлом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Двое мужчин, обвиняемых в похищении 16-летней девушки из Орловской области, арестованы до 21 января 2024 года, рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по региону. Отмечается, что в отношении задержанных проведен весь комплекс следственных и процессуальных действий, который позволил предъявить обвинение.

Районный суд поддержал ходатайство следователей об избрании меры пресечения. О похищении в местные органы правопорядка заявили родные 16-летней девушки. Преступление было совершено 21 ноября. Похитителями, по версии следствия, являются двое жителей Краснодарского края, — говорится в сообщении.

Похищение произошло 21 ноября в селе Заречье. Мужчины силой усадили девочку в машину и направились в другой регион. Автомобиль похитителей остановили сотрудники полиции в ночь на 22 ноября на трассе М-4 «Дон». Девочку вернули родителям. В отношении мужчин возбудили уголовное дело. По имеющейся информации, подельник проводников в прошлом уже был судим за похищение человека.

Ранее сообщалось, что в Коломне похитили несовершеннолетнюю девочку по дороге в храм. По информации СМИ, злоумышленники увезли ее в село под Ростовом-на-Дону и пытались выдать замуж. Они пригрозили матери девочки, что дочь пойдет под венец, если женщина не заплатит выкуп.