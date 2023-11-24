Проводников РЖД задержали за похищение девочки Baza: проводники РЖД похитили девочку под Орлом, чтобы вывезти в Краснодар

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Орловской области двое проводников РЖД вместе со своим знакомым похитили 16-летнюю девочку и попытались вывезти ее в Краснодарский край, сообщает Telegram-канал Baza. Злоумышленников задержали в Ростовской области.

По данным канала, похищение произошло 21 ноября в селе Заречье. Мужчины силой усадили девочку в машину и направились в другой регион. Автомобиль похитителей остановили сотрудники полиции в ночь на 22 ноября на трассе М-4 «Дон». Девочку вернули родителям. В отношении мужчин возбудили уголовное дело. По имеющейся информации, подельник проводников в прошлом уже был судим за похищение человека.

Ранее сообщалось, что в Коломне похитили несовершеннолетнюю девочку по дороге в храм. По информации СМИ, злоумышленники увезли ее в село под Ростовом-на-Дону и пытаются выдать замуж. Они пригрозили матери девочки, что дочь пойдет под венец, если женщина не заплатит выкуп. Мать школьницы рассказала, что похитители ранее прислали ей фото ее дочери с потенциальным «женихом».

До этого мошенники инсценировали похищение девятилетней девочки на Ямале. Сначала школьнице позвонил неизвестный с украинского номера, сообщив, что ее родители попали в аварию и им срочно нужны 2 млн рублей. Девочка не нашла дома такой суммы, поэтому злоумышленники убедили ее сесть в такси, попытавшись вывезти в поселок под Салехардом, чтобы потребовать выкуп уже от матери несовершеннолетней. Но водитель не стал высаживать ребенка в неизвестном месте, а полицейские смогли вычислить машину по камерам.