Несовершеннолетнюю из Коломны выкрали для выдачи замуж и потребовали выкуп

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Несовершеннолетнюю девочку из Коломны выкрали неизвестные, увезли ее в село под Ростовом-на-Дону и пытаются выдать замуж, сообщает РЕН ТВ. По его данным, злоумышленники пригрозили матери девочки, что дочь пойдет под венец, если женщина не заплатит выкуп.

Девочку похитили, когда она шла на службу в храм. Предположительно, ее увезли в село Глухово в Ростовской области.

Мать школьницы рассказала, что похитители ранее прислали ей фото ее дочери с потенциальным «женихом». Женщина решила поехать в регион, чтобы разобраться с «черными» сватами, похитившими ее ребенка.

Ранее мошенники инсценировали похищение девятилетней девочки на Ямале. СМИ писали, что сначала школьнице позвонил неизвестный с украинского номера, сообщивший, что ее родители попали в аварию и им срочно нужны два миллиона рублей. Девочка искала наличные дома, но ничего не обнаружила, тогда жулики убедили ее сесть в такси, попытавшись вывезти в поселок под Салехардом, после чего потребовали выкуп уже от матери несовершеннолетней. Но водитель не стал высаживать ребенка в неизвестном месте, а полицейские смогли вычислить машину по камерам.

В июле в поселке Смолино под Челябинском женщина смогла сбежать от маньяка, который 14 лет держал ее в частном доме, где насиловал, избивал и угрожал убийством. После побега она рассказала, что в 2009 году, когда ей было 19 лет, познакомилась с 37-летним мужчиной на железнодорожном вокзале, согласившись выпить с ним и пойти к нему в гости.