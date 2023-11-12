Мошенники инсценировали похищение школьницы ради 2 млн рублей Baza: в Салехарде мошенники инсценировали похищение девочки ради 2 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Салехарде неизвестные инсценировали похищение девятилетней девочки, которую убедили в том, что ее родители попали в аварию, сообщил Telegram-канал Baza. По его информации, мошенники потребовали выкуп в размере 2 млн рублей. Сейчас их разыскивает полиция.

Как передает канал, школьнице позвонил неизвестный украинский номер. Ребенку сообщили, что попавшим в аварию родителям срочно нужны деньги. Девочка начала искать наличность дома, но ничего не обнаружила. Тогда ее убедили выбросить мобильный телефон и сесть в такси.

Водитель автомобиля, который не был в сговоре со злоумышленниками, должен был увезти школьницу в поселок Аксарка за 50 км от Салехарда. В этот момент матери девочки позвонили «похитители» и потребовали заплатить выкуп. К счастью, такси с ребенком удалось найти по камерам видеонаблюдения. Оказалось, что водитель довез девочку до поселка, но побоялся высадить ее одну в неизвестном месте.

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