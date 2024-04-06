В Оренбуржье оценили риск нового подтопления Орска Власти Оренбургской области опровергли угрозу подтопления новых районов Орска

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Угрозы еще одного масштабного подтопления новых районов города Орска в Оренбургской области не наблюдается, сообщили РБК в управлении информационной политики аппарата губернатора и правительства региона. Там уточнили, что сток из реки сохраняется стабильный и не увеличивается.

Таких масштабных, которые вот в Старом городе, — конечно, нет. Сток из реки стабилен, не увеличивается, такой же, какой и был на вчерашний день, — заявили в пресс-службе.

В правительстве Оренбургской области добавили, что сегодня в Орске сохраняется относительно стабильная обстановка, новых подтоплений домов не происходит. При этом в микрорайонах Никель, Рабочий и Строитель примут превентивные меры, чтобы при необходимости начать эвакуацию жителей.

Ранее МЧС России сообщило об эвакуации 1121 жителя Орска после прорыва дамбы, включая 331 ребенка. По данным ведомства, помощь также оказывается животным, для их поиска используются беспилотные аппараты.

До этого в Сети появились кадры последствий прорыва дамбы в Орске. На опубликованных фотографиях видно, что под водой оказались сотни построек. По данным МЧС России, после прорыва дамбы подтоплено порядка 600 домов на девяти улицах.