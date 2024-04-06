МЧС предоставило свежие данные о прорыве дамбы в Орске МЧС: из Орска после прорыва дамбы эвакуирован 1121 человек

После прорыва дамбы в Оренбургской области спасатели эвакуировали 1121 жителя города Орска, включая 331 ребенка, сообщает МЧС России. В ведомстве уточнили, что помощь также оказывается животным, для их поиска используются беспилотники.

Эвакуирован 1121 человек, из них 331 ребенок. В пунктах временного размещения находятся 283 человека, в том числе 77 детей. Подтопленными остаются более 2400 домов и 3065 придомовых территорий. Спасатели МЧС России эвакуируют не только жителей, но и спасают животных, — говорится в сообщении.

На случай непредвиденных обстоятельств или экстренной ситуации в готовности находятся два вертолета Ми-8. Параллельно со спасательной операцией ведется откачка воды при помощи спецавтомобилей и комплекса «Шквал», пропускная способность которого достигает 350 литров в секунду. В общей сложности в ликвидации последствий ЧС задействовано около 600 специалистов и 160 единиц техники.

Ранее Минздрав Оренбургской области сообщил о вспышке кишечной инфекции в зоне ЧС после прорыва дамбы. По данным ведомства, с соответствующим диагнозом в период с 4 по 5 апреля в больницы поступили 18 жителей Орска, восьми из них потребовалась госпитализация.

Дамбу прорвало вечером 5 апреля. За два дня до этого мэр города Василий Козупица осматривал ее и заверял, что угрозы затопления нет, а вода у гидротехнического сооружения — нормальное явление.