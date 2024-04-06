Вспышка кишечной инфекции произошла в затопленном Орске Минздрав: в Орске 18 человек обратились за помощью из-за кишечной инфекции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями зафиксировали среди жителей Орска в период с 4 по 5 апреля, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Оренбургской области. По данным ведомства, в больницу за медицинской помощью обратились 18 горожан, из которых восемь человек были госпитализированы.

Локально, в районе трех улиц города Орска, 4–5 апреля 2024 года зарегистрирована заболеваемость острыми кишечными инфекциями у жителей среди взрослых и детей школьного возраста. Всего за двое суток за медицинской помощью обратились 18 человек, из них восемь госпитализировано, — говорится в публикации.

В региональном Минздраве уточнили, что обратившиеся в больницу пациенты жаловались на рвоту и жидкий стул. При этом у всех горожан в анамнезе отмечено употребление воды из-под крана. В настоящее время состояние пациентов оценивается как удовлетворительное. В ходе лабораторного исследования воды и биоматериала специалисты выявили норовирус второго типа.

Ранее преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов предупредил, что из-за прорыва дамбы Орску грозят вспышки холеры, дизентерии и сальмонеллеза. По его словам, в подтопленных домах также может образоваться плесень.