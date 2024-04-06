Названы смертельно опасные заболевания, вспышки которых угрожают Орску Хирург Умнов: из-за потопа Орску угрожают вспышки холеры и дизентерии

Фото: ГУ МЧС России по Оренбургской области

Из-за прорыва дамбы Орску грозит вспышки холеры, дизентерии и сальмонеллеза, рассказал NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов. Он отметил, что в подтопленных домах также может образоваться плесень.

Из-за затопления возможно развитие заболеваний, передающихся фекально-оральным путем и поражающим в большинстве случаев органы ЖКТ. Например, холера, дизентерия, сальмонеллез, шигеллез, ротовирусная инфекция. Плюс в подтопленных здания может образоваться плесень, что сделает часть домов непригодными для дальнейшего проживания или потребует капитального ремонта, — добавил Умнов.

Ранее в пресс-службе губернатора Оренбургской области сообщили, что нынешняя паводковая ситуация, наблюдаемая на территории региона, бывает раз в 100 лет. Там уточнили, что по проекту частично разрушенная дамба в Орске была рассчитана на уровень воды вдвое меньше нынешнего.

До этого в МЧС России сообщили, что после прорыва дамбы подтоплено порядка 600 домов на девяти улицах, вода прибывает в ту часть города, где расположен частный сектор. В Орске развернута спасательная операция с участием более 500 специалистов и порядка 200 единиц техники. Сотрудники МЧС вывозят жителей в пункты временного размещения, где организованы питание и спальные места, им помогают сотрудники полиции.