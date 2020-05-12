В Оренбуржье количество безработных увеличилось почти вдвое с начала апреля

https://static.news.ru/photo/0dd6d4a2-9483-11ea-8864-fa163e074e61_660.jpgФото: Официальный Интернет-портал города Оренбурга/vk.com
Количество безработных в Оренбургской области увеличилось до 24 тыс. человек. С начала апреля их число удвоилось. Об этом заявила министр труда и занятости населения региона Наиля Исхакова.
Мы имеем почти 24 тыс. безработных, если сравнивать с началом апреля, то это практически в два раза больше, чем было,— цитирует её ТАСС.
Исхакова добавила, что увеличилось и количество обращений на горячую линию центров занятости. Многие интересуются, как получить пособие по безработице.
Как писал NEWS.ru, региональные власти видят необходимость в финансировании и организации общественных работ на федеральном уровне для тех, кто лишился доходов из-за пандемии коронавируса. С таким предложением в Совфед обратились губернаторы Республики Бурятия, Оренбургской и Брянской областей.