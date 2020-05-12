В Оренбуржье количество безработных увеличилось почти вдвое с начала апреля

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что большего количества жертв при пожаре в больнице Святого Георгия удалось избежать благодаря профессионализму и героизму медперсонала отделения реанимации. Он поздравил медсестёр с профессиональным праздником и пообещал, что все отличившиеся на пожаре медики будут представлены к наградам.

Так случилось, что именно в этот день медицинским сёстрам больницы Святого великомученика Георгия пришлось проявить не только свои лучшие профессиональные и человеческие качества, но и героизм, — написал Беглов во...