В Оренбургской области полностью эвакуируют жителей поселка Газодобытчиков

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

В Оренбургской области объявлена полная эвакуация жителей поселка Газодобытчиков, сообщил ТАСС, со ссылкой на администрацию Оренбургского района. Людей эвакуируют в связи с угрозой прорыва дамбы.

Уровень воды в Урале за четыре часа поднялся в Оренбурге на 14 см. Он достиг отметки в 1143 см, сообщили ТАСС в местном гидрометцентре.

Паводок в нескольких регионах России проходит с серьезными последствиями. Сложная ситуация сложилась в Оренбургской области. В Тюменской области введен режим ЧС, сотни домов подтоплено в Курганской области. Есть подтопления в Алтайском крае, Московской, Самарской, Брянской областях и в других регионах.

Ранее первый вице-губернатор Сергей Балыкин сообщил, что пиковые значения паводка в Оренбурге ожидаются в период с 12 по 13 апреля, вода в реке Урал, согласно прогнозам, достигнет уровня в 1165 сантиметров. По состоянию на утро 12 апреля уровень воды в реке достиг 1129 сантиметров.

Также стало известно, что из-за ЧС в Оренбуржье госпитализировано 14 человек, в том числе четверо детей. По словам помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, всего за медицинской помощью обратились 260 местных жителей. Помощник главы ведомства добавил, что в Оренбуржье в зоне подтопления находятся 19 медицинских объектов, оттуда эвакуированы 164 пациента.